Главный тренер сборной Казахстана о поражении Шымбергенова: «Мы не можем повлиять на судей»

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов поделился своим мнением по поводу поражения Асланбека Шымбергенова в полуфинале Азиады:

«Как я отношусь к судейству? Забрали чистую победу. Ты сам, наверное, понимаешь, какие могут быть ощущения. Ты понимаешь мое состояние. Очень обидно. Мы не можем повлиять на судей. Мы готовимся, тренируемся и выступаем. Почему судят некомпетентные люди? Это вопрос к чиновникам, которые возглавляют эту «организацию».

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