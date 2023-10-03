Куат Хамитов о том, как Кункабаеву победить Джалолова: «Включите грязный бокс, делайте две боковых»

Боец MMA Куат Хамитов посоветовал казахстанскому боксеру Камшыбеку Кункабаеву секрет победы в предстоящем бою с узбекстанцем Баходиром Джалоловым на Азиатских Играх в китайском Ханчжоу.

«Левша, дерется в высокой стойке. Включите грязный бокс, делайте две боковых и постоянно клинч и победа у вас в руках...», — написал Хамитов в соцсетях.

Кункабаев, и Джалолов одержали победы в полуфинале турнира и теперь встретятся в поединке за золотую медаль.

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