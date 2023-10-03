Чемпион Азии про поражение Шымбергенова: «Соперник убегал, как клоун»

Чемпион Азии и победитель Азиатских игр в Инчхоне, казахстанский боксер Ильяс Сулейменов поделился своим мненим по поводу поражения Асланбека Шымбргенова на Азиаде.

«Я не могу понять новые правила. Понимаю эмоции Асланбека на данный момент. У меня был такой момент в ¼ финала, где я боксировал за медали, но меня «засудили». Судейство – некомпентентное. Где справедливость? Любой человек посмотрит, и скажет, что выиграл Шымбергенов. Его соперник убегал, как клоун», – сказал Сулейменов.

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