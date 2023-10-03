Казахстанская федерация бокса официально высказала претензии судейству МОК на Азиаде

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В полуфинальном поединке капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова судьи вынесли «крайне несправедливое решение», отмечает президент федерации Кенес Ракишев.

По его словам, Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Севоном Оказавой из Японии, шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал.  Но победил соперник.

«То, что произошло в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу, переходит все границы. В связи с этим КФБ официально высказывает свои претензии судейству МОК на АИ», – говорится в посте федерации.

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