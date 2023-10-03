Асланбек Шымбергенов завоевал бронзу Азиады

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов проиграл поединок за выход в финал на Азиатских игр-2023 в Китае.

В полуфинале в весе до 71 кг Шымбергенову противостоял японец Севон Окадзава: судьи вынесли решение в пользу японского боксера (2:3).

Шымбергенов завершил Азиаду с бронзовой медалью.

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