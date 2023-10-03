Камшыбек Кункабаев вышел в финал Азиатских игр-2023

Боксер из Казахстана Камшыбек Кункабаев в полуфинале Азиатских игр-2023 в Китае встретился с индийцем Нарендером и победил его единогласным решением судей.

Кункабаев, выступающий в весе 92 кг, стал первым финалистом сборной Казахстана по боксу на Азиаде в Ханчжоу.

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