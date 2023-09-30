Ильяс Хамзин: «Вартанян сделал правильно, что ушел из АСА»

Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин высказался об отказе Эдуарда Вартаняна от контракта с АСА.

«Для Вартаняна АСА – это пройденный этап. Его реальный уровень – UFC. На российском рынке Эдуард уже всем доказал свою состоятельность. Вартаняну нужно двигаться дальше: его место за океаном. Все стремятся попасть в лучшую лигу миру. Это правильно, что он ушел из АСА. Ему надо двигаться в Америку – там его реальный уровень. Думаю, что он будет конкурировать с лучшими бойцами», – сказал Хамзин.

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