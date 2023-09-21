Боец UFC Рахмонов: «Реал» или «Барса»? Я за «Челси» болею»
Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о любимой футбольной команде.
«Реал» или «Барса»? Не знаю даже, оба сильные. «Реал», наверное. А так за Челси болею вообще, хоть не играют они сейчас в ЛЧ», – отметил Рахмонов.
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