Гилберт Бернс о бое с Рахмоновым: «Я подерусь с ним, если не будет другого выбора»

Теги UFC MMA Гилберт Бернс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс ответил на вопрос о возможных поединках со своими партнерами по тренировкам — казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Мачадо Гарри:

«Я подерусь с Шавкатом или Ианом, если у меня не будет другого выбора. Допустим, если это будет бой за титул или за звание претендента номер один. Висенте Луке — единственный парень, с которым я не буду драться ни при каких обстоятельствах.

Но с остальными ребятами... с Камару Усманом я бы подрался снова, подрался бы с Шавкатом и с Ианом. Главное, чтобы у боя был смысл. Если будет достойная причина, мы подеремся с ребятами из команды»

Отметим, что Бернс занимает пятую строчку полусреднего веса, Рахмонов — шестое.

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