Рахмонов о бое с Мадаленной: «Подеремся, если UFC согласится»

Шавкат Рахмонов ответил на вопрос подписчика в социальных сетях о возможном бое с австралийцем Джек Делла Маддаленой.

«Джек хороший боец. Подеремся, если UFC согласится. Я соглашусь. Заранее пусть скажут. Неважно кто», – сказал Рахмонов.

Австралиец занимает 12-ю строчку рейтинга UFC полусреднего веса, а Рахмонов — шестую.

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