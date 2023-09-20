Рахмонов о бое с Мадаленной: «Подеремся, если UFC согласится»
Шавкат Рахмонов ответил на вопрос подписчика в социальных сетях о возможном бое с австралийцем Джек Делла Маддаленой.
«Джек хороший боец. Подеремся, если UFC согласится. Я соглашусь. Заранее пусть скажут. Неважно кто», – сказал Рахмонов.
Австралиец занимает 12-ю строчку рейтинга UFC полусреднего веса, а Рахмонов — шестую.
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