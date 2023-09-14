Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника

Один из постоянных авторов сайта MMAFighting.com Дрейк Риггз хотел бы увидеть поединок между бывшим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Камару Усманом и шестым номером рейтинга представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Такое ощущение, что прошла целая вечность с тех пор, как Усман был чемпионом. Столько всего произошло всего за один год. Будет очень интересно посмотреть, с кем он встретится, когда вернется в октагон. Я все еще считаю бой с Шавкатом Рахмоновым идеальным, но мы, очевидно, не получим его в ближайшее время»

Шавкат Рахмонов свой последний на сегодняшний день бой провел в марте в Лас-Вегасе, в нем он удушающим приемом в третьем раунде победил американца Джеффа Нила. Камару Усман дрался в том же месяце — уступил во второй раз чемпиону полусреднего веса Леону Эдвардсу (единогласным решением судей).

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