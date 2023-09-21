Рахмонов об отмене боя сестры: «Даст бог, она напрямую попадет в UFC»

Шавкат Рахмонов прокомментировал отмену боя Соры Рахмоновой в Лиге претендентов Дана Уайта.

«Сестренка получила травму небольшую, бой отменился. Даст бог, она напрямую попадет в UFC. Дадут ей контракт», — сказал Шавкат.

Отметим, что Сора Рахмонова должна была встретиться с представительницей Литвы Эрнестой Карикайте на Dana White’s Contender Series-2023 за контракт с UFC, но казахстанка получила травму.

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