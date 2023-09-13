Абель Санчес о завершении карьеры GGG: «Только он сам может принимать такое решение»

Бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес высказался о будущем GGG и о том, следует ли 41-летнему боксеру окончательно уйти на пенсию.

— Стоит ли Головкину повесить перчатки на гвоздь? Решать ему. Я всегда считал, что только сам боец и его близкие должны решать, продолжать ему карьеру или нет. Головкин все еще великолепный боец.

Он уже немолод, но я думаю, что только он сам, а также его жена и дети должны принимать такое решение, и больше никто. Никто не имеет права говорить кому-то, что он не должен заниматься своей работой, — сказал Санчес.

Напомним, 41-летний Головкин может провести прощальный поединок 16 декабря в Астане.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»