Шавкат Рахмонов опубликовал фото с Головкиным: «С легендой бокса»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов опубликовал совместную фотографию с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

«С легендой бокса из Казахстана», — подписал фото Рахмонов.

Оба спортсмена встретились на матче сборных Казахстана и Северной Ирландии по футболу в Астане. Хозяева одержали минимальную победу – 1:0.

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