Головкин может провести прощальный поединок в День независимости Казахстана (mmafighters.kz)

Ветеран Геннадий Головкин может провести прощальный поединок в Казахстане в День независимости страны – 16 декабря.

На данный момент Головкин проживает в США. Боксер прилетит в Астану на матч квалификации Евро-2024 Казахстан – Северная Ирландия и может начать подготовку к бою в столице Казахстана.

Соперник казахстанца пока неизвестен.

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