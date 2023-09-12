Жиров о возможном завершении карьеры Головкиным: «У каждого свой путь»
Экс-чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион 1996 года Василий Жиров высказался о возможном завершении карьеры Геннадием Головкиным поединком в День независимости РК.
«У каждого свой путь… Я доволен своей карьерой! Желаю Головкину удачи в бою», — заявил Жиров.
Напомним, 41-летний Головкин может провести прощальный поединок 16 декабря в Астане.
49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.
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