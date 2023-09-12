Жиров о возможном завершении карьеры Головкиным: «У каждого свой путь»

Теги Василий Жиров Геннадий Головкин бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион 1996 года Василий Жиров высказался о возможном завершении карьеры Геннадием Головкиным поединком в День независимости РК.

«У каждого свой путь… Я доволен своей карьерой! Желаю Головкину удачи в бою», — заявил Жиров.

Напомним, 41-летний Головкин может провести прощальный поединок 16 декабря в Астане.

49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.  

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий