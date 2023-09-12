Магомед Адиев: «Встретился с Геннадием Головкиным – великим и простым человеком»

Теги сборная Казахстана по футболу Геннадий Головкин Магомед Адиев бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о встрече с экс-чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным.

«С Геннадием Головкиным, великим человеком и очень простым в общении. Обменялись мнениями и поговорили о спорте. Был рад такой встрече, Геннадий рассказал, что всем сердцем болеет за сборную Казахстана и всегда следит за нашими результатами. А результаты действительно впечатляющую, искренне заявил он. Для меня это очень приятные слова от такого мастера в спорте», — написал Адиев под фотографией с GGG.

Напомним, 41-летний Головкин может провести прощальный поединок 16 декабря в Астане.

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