Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к своему соотечественнику из UFC Шавкату Рахмонову:
«Желаю удачи! Болеем за тебя!», – написал GGG, разместив совместное фото у себя в социальных сетях, сделанное на матче сборной Казахстана по футболу.
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