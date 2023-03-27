Боец MMA Куат Хамитов: «Я никогда не буду радоваться ни одной победе казахстанского футбола»

Теги Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал победу сборной Казахстана по футболу над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024.

«Послушайте, я никогда не буду радоваться ни одной победе казахстанского футбола! Чему мне радоваться, просто посмотрите вокруг себя, народ 30 лет живет в нищете, безработица, средняя зарплата 80 тысяч тенге, продукты дорогие, нет медицины, люди в долгах и, несмотря на это, народ платит налоги и куда все это уходит!? На какой-то футбол!? Кому нужны эти победы, когда вреда от них больше, чем пользы!

Я начну уважать футбол только тогда, когда они начнут побеждать своими силами, сами, без народных денег! Докажите нам, что вы можете так, вот тогда вы мужчины в глазах людей. А так... И да, нужно вернуть обратно все, что было вложено в этот воздух за все это время!» – написал Хамитов в соцсетях.

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3 комментария

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DaleCo
В глазах людей они уже герои. И даже никому морду бить не пришлось.
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kaco73
Вот что бывает, когда регулярно бъют по тыкве
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Мальчик Весёлый
Русские согласны берите наши деньги но выиграйте что нибудь уже🙄
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