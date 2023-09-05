Куат Хамитов о развитии ММА в Казахстане: «У нас много хороших бойцов, но нет финансовой помощи»

Куат «Найман» Хамитов оценил уровень развития ММА в Казахстане:

«У нас очень много талантливых, хороших бойцов, но проблема – у нас нет финансовой помощи. Если государство, спонсоры обратят внимание на наш спорт, начнут открывать бойцовские клубы, у нас из Казахстана выйдет много бойцов- чемпионов, не только UFC, но и других крутых организаций»

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

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