Куат Хамитов о развитии ММА в Казахстане: «У нас много хороших бойцов, но нет финансовой помощи»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 Куат «Найман» Хамитов оценил уровень развития ММА в Казахстане:

«У нас очень много талантливых, хороших бойцов, но проблема – у нас нет финансовой помощи. Если государство, спонсоры обратят внимание на наш спорт, начнут открывать бойцовские клубы, у нас из Казахстана выйдет много бойцов- чемпионов, не только UFC, но и других крутых организаций»

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