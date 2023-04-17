Боец MMA Куат Хамитов: «Заплатите борцам деньги футболистов»

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов прокомментировал зарплаты футболистов и отметил успехи казахстанских борцов.

– Наши борцы стали номер один в Азии. Я обращаюсь ко всем: я считаю, что зарплаты футболистов должны быть у призеров Чемпионата Азии. Спорт – это результаты. В спорте платят за результаты. Будьте добры заплатите им деньги футболистов, потому что наши футболисты никогда не станут чемпионами Азии. Они даже наших соседей не могут выиграть, – сказал Хамитов.

Напомним, казахстанские борцы заняли первую строчку медального зачета чемпионата Азии. Всего казахстанские спортсмены завоевали семь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

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