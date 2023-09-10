Куат Хамитов бросил вызов Мирзаеву: «Давай наведем суету»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов ищет себе соперника на турнир по боксу лиги Hardcore. Предложил провести бой Расулу Мирзаеву:

«Давай наведем громкую суету на Hardcore в Казахстане. Что думаешь про это?»

Пока у Куата есть назначенная дата на бой по правилам ММА против Александра Шлеменко

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