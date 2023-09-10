Куат Хамитов бросил вызов Мирзаеву: «Давай наведем суету»

Теги MMA Расул Мирзаев Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Hardcore Boxing Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов ищет себе соперника на турнир по боксу лиги Hardcore. Предложил провести бой Расулу Мирзаеву:

«Давай наведем громкую суету на Hardcore в Казахстане. Что думаешь про это?»

Пока у Куата есть назначенная дата на бой по правилам ММА против Александра Шлеменко

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий