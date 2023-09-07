Камшыбек Кункабаев о бое Усик – Дюбуа: «Удар был нанесен не по правилам»

Известный казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев поделился мнением про скандальный удар поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа:

«Удар был в низ пояса шорт. Возможно, это было не специально, но удар я считаю, был нанесен не по правилам. Удар был по шортам, а это уже считается запрещенной зоной. Лично мое мнение, что удар был ниже пояса. Если бы удар был выше шорт, это уже другое дело»

В пятом раунде Дюбуа отправил Усика в глубокий нокдаун, однако судья счел данный удар запрещенным (ниже пояса) и дал украинцу пять минут, чтобы оправиться от попадания.

В девятом раунде Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

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