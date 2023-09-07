Непобежденный американский боксер о спарринге с Алимханулы: «Чемпионский уровень»

Американский боксер, непобежденный проспект среднего веса Джордан Пантен (4-0, 4 КО) стал одним из спарринг-партнеров чемпиона мира WBO в этой же весовой категории Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) перед его боем за два чемпионских титула.

У себя в Instagram Stories Пантен опубликовал совместное фото с Жанибеком и поблагодарил его за сессию: «Спарринг чемпионского уровня! Всегда рад с тобой поработать»

«Казахский стиль» в ответной публикации выразил спаррингеру встречную благодарность: «Шесть раундов. Спасибо тебе, брат».

Напомним, возвращение Жанибека Алимханулы на ринг состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США), он подерется с обладателем титула чемпиона мира IBF в среднем весе немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО).

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