Алимханулы хочет завоевать еще один пояс

Теги IBF WBO бокс The Ring Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы заявил, что хотел бы видеть на кону в своем объединительном поединке с обладателем титула IBF Винченцо Гуальтьери еще один чемпионский пояс.

Речь идет о титуле чемпиона по версии известного журнала The Ring. Данный пояс не входит в число «официальных» и носит символический характер, хотя и считается по-своему статусным.

«14 октября я хочу сразиться за пояс чемпиона The Ring! Было бы круто, если бы на кону стояли титулы WBO, IBF и The Ring!» — заявил Алимханулы.

Напомним, что бой Алимханулы — Гуальтьери состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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