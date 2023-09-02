Алимханулы о бое за титул IBF: «Вернусь в Казахстан объединенным чемпионом»

Теги IBF WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой с обладателем пояса по версии IBF Винченцо Гуальтьери.

«Я благодарен за возможность сразиться с другим чемпионом мира. Этот бой приблизит меня на шаг к завоеванию звания абсолютного чемпиона в среднем весе, и я благодарен Винченцо за то, что он выставляет на кон свой пояс. Он делает то, что отказались делать другие чемпионы. Однако я вернусь домой в Казахстана объединённым чемпионом», – сказал боксер.

Отметим, что бой Алимханулы с немецким боксером Винченцо Гуальтьери состоится 14-го октября.

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