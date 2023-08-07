Камил Гаджиев: «Я помню Асу, когда он был пацаном, а сейчас достиг таких высот»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о выступлении казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева (18-2) в дебютном поединке в UFC:

«Здорово, побеждающих казахов все больше и больше становится в UFC. Я Асу помню, когда он был еще совсем молодым пацаном, зеленным новичком. Он тогда у нас тоже выступал и здорово, что парень сейчас достиг таких высот. Я думаю, что не за горами турнир UFC в Казахстане. Потому что все больше и больше казахов, которые здорово выглядят. Поэтому UFC не просто так казахстанцев подписывает, даёт им интересные, хорошие поединки. Думаю, в следующем году уже может что-то знаковое пройти. Всех еще раз с победой. Здорово, что досрочно выиграл, вообще не оставил вопросов. Будем следить за его карьерой. Становится, действительно, интересно и любопытно. Кстати, бонус 50 тысяч долларов тоже не будет лишним. Это хороший шанс обратить на себя внимание. Первый бой и сразу бонус 50 тысяч»

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