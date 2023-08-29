Министр информации разъяснил запрет на трансляции боев. Он будет касаться кулачки и Поп-ММА

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Известный общественный деятель Айдар Махметов разъяснил слова Министра информации и общественного развития Казахстана Дархана Кыдырали об ограничении на трансляцию ММА в стране:

«Только что переговорил по телефону с министром информации РК Дарханом Кыдырали.Он сам позвонил и более подробно и спокойно объяснил свои слова. И это очень достойный поступок.

 Во-первых, под словами «бои без правил» речь шла не об ММА, а о том, что сегодня мы знаем, как поп-ММА, а также кулачные бои. Поп-ММА — это когда слабо подготовленные, но крикливые ребята устраивают драки на пресс-конференциях и ругаются матом, пытаясь при этом претендовать на статус бойца ММА. Там действительно много крови, грязи и ругани. Именно эту сферу и собрались ограничивать. В этом я с министром полностью согласен. Эту сферу нужно контролировать и меньше показывать. Тем более, на госканалах. Она не идет на пользу детям и подросткам. Эта тема все равно найдет своего зрителя в соцсетях, как и везде в мире, но пропагандировать ее не нужно. И ограничивать надо.

Самое главное, трансляции традиционных ММА на КазСпорте никто отменять не будет. Их и дальше будут показывать в вечернее и ночное время. О частных телеканалах и Ютубе речи и не шло.

Во-вторых, министр особо заострил внимание на проблеме рекламы букмекерских контор. В этом направлении министерство будет проводить жесткую планомерную политику ограничения и даже вытеснения подобной рекламы с государственных телеканалов. И эту политику я считаю абсолютно правильной.

В общем, хорошо, когда высшие чиновники сразу реагируют на резонанс. Это помогает развиваться нашему гражданскому обществу.

Даке хочется выразить респект за молниеносную реакцию и подобное разъяснение»

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