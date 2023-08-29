Айдар Махметов высказался по запрету трансляций турниров по ММА: «Любой неоднозначный запрет всегда выходит боком и не приносит пользы»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов отреагировал на заявление министра информации Казахстана о запрете на трансляции турниров по ММА:

«Министерство информации Казахстана собирается наложить ограничение на показ турниров по ММА. Якобы от просмотров подобных турниров, молодежь ожесточается, участились драки между подростками и даже девушками в школах.

Я министра Дархана Кыдырали уважаю, мы одно время были коллегами по информационной сфере и часто обсуждали разные важные для общества темы.

Но в данном вопросе есть ощущение, что ему преподнесли не совсем правильную информацию.

Во-первых, нет такого спорта «бои без правил». Это андерграундовое название того, что уже более 10 лет носит название ММА в нашей стране. Замечу, официально признанный министерством культуры и спорта РК вид спорта. На развитие которого выделяются, пусть и небольшие, но все-таки государственные деньги.

Во-вторых, насколько я понимаю, нет никаких официальных исследований и доказательств, что драки подростков выросли именно после просмотра турниров по ММА. Как всегда, у нас это принято, кому-то в верхах не понравился какой-то эпизод или ролик, присланный по ватсапу, и дальше уже врубили административный ресурс. Если есть такие исследование, хотелось бы с ними ознакомиться. Интересно, а киберспорт не опасен для «ожесточения наших детей и подростков»? Вроде в том же Контра-страйке ходишь и хладнокровно убиваешь противников…

Во-третьих, совсем недавно ещё президент страны К.-Ж. Токаев ЛИЧНО принимал топ-бойца UFC Шавката Рахмонова. Замечу, Шавкат – самый яркий представитель ММА в Казахстане, достойно несет честь нашей страны в крупнейшем мировом ММА-промоушене и заставляет просыпаться весь Казахстан на свои бои. Как когда-то Гена Головкин.

Как теперь с этим бить? Трансляции UFC тоже будут запрещены? Да и как можно ограничить показ турниров по ММА? Перестать их показывать по КазСпорту? Так сейчас ТВ никто и не смотрит уже, все в ютубе. Разве можно там поставить запрет?

В-четвертых, ММА это мировой тренд. Им занимаются такие глыбы как Марк Цукерберг и Илон Маск. В нашей стране этот спорт – один из самых популярных и быстрорастущих. Наши ММА-промоушены Alash Pride, Naiza FC, Octagon FC за последние несколько лет, практически без какой-либо государственной поддержки, стали одними из ведущих в Центральной Азии.

Они предлагают отличный продукт, классную картинку, не уступающую мировым аналогам, увлекательные поединки со спортсменами всего мира. Немаловажно, что ММА на сегодня в Казахстане – это полноценный социальный лифт. Сколько аульских ребят уже стали звездами, завоевали пояса чемпионов и, что немаловажно, серьезно поправили свое материальное положение.

Я уже слышал, что наши ММА-промоушены собираются перемещаться в соседние страны для проведения своих турниров. А это значит, что наш зритель потеряет качественный продукт. А там, за границей, будут взращиваться уже их местные бойцы для выступления в наших промоушенах, поскольку зритель всегда идет на своего. Разве наш спорт выиграет от этого?

В целом, любой неоднозначный запрет всегда выходит боком и обычно не приносит пользы. Надеюсь, ограничение на показ турниров по ММА в Казахстане будет пересмотрен и отменен»