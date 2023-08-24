Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

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Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу «Веному» Пейджу.

36-летний боец Bellator Пейдж скоро официально пополнит UFC. Он хочет повторить путь Майкла Чендлера, которому после после перехода из Bellator понадобился всего один бой для титульного шанса в UFC.

«Вижу ли я себя в UFC? Сто процентов. Хочу сразу же подраться с бойцом из топ-5 или топ-10. Не думаю, что мне нужно снова что-то доказывать. Чендлер перешел в UFC и подрался с Деном Хукером, бойцом из ТОП-10. Это была отличная победа, которая позволила ему сразу же оказаться в титульной гонке. Хочу пойти по такому же пути. Мне не нужны разминочные бои. Я не так уже и долго отсутствовал, так что готов драться», – написал Пейдж в социальных сетях.

 «Что думаешь насчет боя с шестым номером рейтинга», – спросил Шавкат в ответ на публикацию интервью, где Пейдж заявляет о планах побиться с кем-то из топ-5 или топ-10.

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