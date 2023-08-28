Фаниль Рафиков отреагировал на высказывание министра: «Это бред»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA Фаниль Рафиков отреагировал на высказывание министра информации о запрете трансляций ММА:

«Причем тут трансляции ММА? Все зависит от воспитания и восприятия человека. Если человек сам по себе такой, то беда. Я обычно не влезаю в такие вопросы, но это бред. На заметку вам ребята, которые сидят в кожаных креслах, мы – бойцы, одни из самых спокойных людей в мире. Всю агрессию мы выплескиваем в зале»

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