Дамир Толенов о следующем бое: «Хочу удивить, чтобы UFC сразу вышли на меня»

Казахстанский боец ММА Дамир Толенов (10-0), отказавшийся в 2023 году от титула чемпиона OCTAGON после трёх успешных защит, рассказал о карьерных планах:

«Пока что нет нового особо. После моего боя 23 сентября на OCTAGON 50, где запланирована встреча с бразильцем, будут новости. Хочу удивить всех, чтобы матчмейкеры UFC сразу вышли на меня».

Толенов не в первый раз заявил о желании перейти в UFC.

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