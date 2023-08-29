Гойти Дазаев о бое Шлеменко – Хамитов: «Куат выиграет в финансовом плане, в плане хайпа»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Файтер ММА Гойти Дазаев высказался о возможном поединке бывшего чемпиона Bellator россиянина Александра Шлеменко с Куатом Хамитовым:

«По поводу боя Шлеменко с Хамитовым — для меня это было сначала удивлением, и не совсем я в это верил. Но теперь уже больше обсуждают — и, вроде бы, практически уже договорились об этом поединке. Удивительно было, если честно. Хамитов, конечно же, от этого боя только выиграет — даже если уступит.

Выиграет в финансовом плане, выиграет в плане хайпа, который приведёт с собой гигант ММА Александр Шлеменко. Ключевые моменты для победы Куата Хамитова — я думаю, это бой на дистанции, его джебы, лоу-кики. И постоянное смещение в клетке, постоянное перемещение. Главное — не нарваться на удар соперника с разворота в корпус и бэкфист. Ну, от бэкфиста полегче защититься: просто руку поднял — вроде, нормально. А вот от удара с разворота в печень, в живот — от этого нужно будет смещаться в сторону», — сказал Дазаев Legalbet.kz.

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