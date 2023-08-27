Жусупов нокаутировал Кампоса в пятом раунде

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (3-0, 2 КО) выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома).

Жусупов провел бой с никарагуанцем Уистоном Кампосом (33-11-6, 19 КО). Этот поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде.

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