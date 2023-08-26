Боксерша Ангелина Лукас после защиты титула UBO: «Мы, казахи, лучшие в мире бокса!»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала победу над африканкой Стумаи Муки. 

«Сегодня я одержала пятую победу на профессиональном ринге и в 10-раундовом бою защитила звание чемпиона мира. Вчера на взвешивание я вышла в образе Барби. И моя соперница недооценила меня.

Но наш казахстанский народ поддерживал меня и знал, что я чемпионка и перевоплощусь в ринге в настоящего воина. Я чувствовала любовь всех казахстанцев.

Во втором раунде я ошеломила соперницу и отправила на настил ринга. Но она встала и бой продолжился всю дистанцию. Из 10 раундов я выиграла все 10 раундов. Мы, казахи, лучшие в мире бокса.

В данный момент я единственная чемпионка мира в профессиональном боксе, и единственная женщина боксер, которая защитила титул чемпионки мира спустя 8 месяцев.

Я всегда буду гордо нести флаг любимой Родины. И стану абсолютной чемпионкой мира. Обещаю. Алга Казахстан», — написала Лукас в инстаграм.

На кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей, при этом во втором африканка побывала в нокдауне.

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