Батыр Джукембаев проведет бой с аргентинцем с титулом WBA

Стал известен соперник казахстанского боксера Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО) по его второму бою в США.



32-летний Джукембаев вернется на ринг 20 сентября в Плант-Сити, штат Флорида, а соперником станет 30-летний аргентинец Уго Альберто Рольдан (22-1-1, 7 КО). Поединок первого полусреднего веса рассчитан на десять раундов.



Для Батыра предстоящий бой станет вторым выступлением в США после дебюта в этой стране в 2021 году, который завершился для него первым поражением в карьере. Свой последний на сегодняшний день поединок уроженец Шу провел в Алматы 24 декабря 2022 года, в нем он нокаутировал в шестом раунде южноафриканца Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).



Что касается его соперника, то Рольдан выходил на ринг у себя на родине 25 февраля — в бою за вакантный титул WBA Fedelatin в полусреднем весе он победил единогласным решением судей соотечественника Хосе Уго Асеведо (14-5-2, 8 КО), однако, как информирует все тот же BoxRec, в настоящее время аргентинский боксер больше не владеет данным поясом.

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана