Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Ирландский боец UFC Иан Гарри порассуждал о том, кто мог бы стать соперником его одноклубника по залу Kill Cliff FC в США, шестого номера рейтинга полусреднего дивизиона Шавката Рахмонова из Казахстана:

«Бой с Келвином Гастелумом был логичным вариантом для Шавката. Шавкат — крутой чел. Он очень-очень хороший боец. Есть много людей, в бою с которыми я бы хотел его увидеть. Хотелось бы посмотреть поединок Шавката с Кевином Холландом. После этого он мог бы сразиться с Белалом Мухаммадом.

Кевин Холланд — весьма недооцененный рейтинговый оппонент. Думаю, он хорошо показал бы себя против многих, включая меня. Я считаю, он очень опасен. Что касается Шавката, то я думаю, ему нужно нацеливаться на попадание в топ-5. Кевин Холланд довольно боевитый, так что будь я матчмейкером, я бы захотел увидеть этот поединок — Кевина и Шавката»

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