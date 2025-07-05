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Игроки БЕТСИТИ ставят на «Реал» в матче КЧМ с «Боруссией»

В ночь на 6 июля в четвертьфинале клубного чемпионата мира сыграют «Реал» и «Боруссия» Д. Встреча начнется в 01:00 по времени Астаны.

Обе команды дошли до 1/4 финала КЧМ без поражений. На групповом этапе мадридцы и дортмундцы выиграли по два матча и по разу сыграли вничью. В первом раунде плей-офф «Реал» победил «Ювентус» (1:0), а «Боруссия» оказалась сильнее «Монтеррея» (2:1).

Соперники провели два очных матча за последний год. Обе встречи остались за «Реалом» – 2:0 в финале ЛЧ-2023/24 и 5:2 на общем этапе ЛЧ-2024/25.

Аналитики BETCITY считают фаворитом противостояния испанский клуб. На выход «Реала» в полуфинал предлагают кэф 1.35, на проход немецкой команды дают 3.40.

На победу мадридцев в основное время предлагают 1.64, на успех дортмундцев дают 5.10, вероятность ничейного результата оценивается в 4.30.

Эксперты склоняются к тому, что матч будет богатым на голы. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.59, на тотал меньше 2.5 предлагают 2.45. Обмен голами можно взять за 1.59, «Обе забьют: нет» – за 2.36.

Бетторы BETCITY отдают предпочтение «Реалу». 74% от всех ставок на исход пришлось на победу мадридцев, 3% ушло на ничью, 23% – на «Баварию».

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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