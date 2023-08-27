Кособуцкий дисквалифицирован в бою против Эфе Аджагба

Казахстанский боксер тяжелого веса Жан Кособуцкий был дисквалифицирован на вечере бокса в Талсе (США) в четвертом раунде боя против Эфе Аджагба (18-1, 14 KO) из Нигерии.

Казахстанец трижды ударил соперника ниже пояса, за что и получил дисквалификацию.

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана