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«Флуминенсе» – «Челси»: игроки BETCITY считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ

В ночь на 9 июля в полуфинале клубного чемпионата мира встретятся «Флуминенсе» и «Челси». Игра начнется в 00:00 по времени Астаны.

«Флуминенсе» – единственная команда не из Европы, оставшаяся на КЧМ. Бразильский клуб не проиграл на турнире ни одного матча. В четвертьфинале коллектив Ренато Гаушо победил «Аль-Хиляль» (2:1), а в 1/8 выбил миланский «Интер» (2:0).

«Челси» в 1/4 финала оказался сильнее «Палмейраса» (2:1), а в первом раунде плей–офф прошел «Бенфику» (4:1 д.в.).

У «Флуминенсе» в полуфинале из-за перебора карточек не сыграют основной защитник Хуан-Пабло Фрейтес и автор одного из голов в матче с «Аль-Хилялем» Мартинелли. У «Челси» по причине дисквалификации на поле не выйдут Леви Колвилл и Лиам Делап.

По мнению аналитиков BETCITY, фаворитом на выход в финал является «Челси». На проход английской команды предлагают кэф 1.33, на успех бразильцев дают 3.50.

Победу «Челси» в основное время можно взять за 1.68, на «Флуминенсе» предлагают 5.70, ничья идет за 4.00.

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет малорезультативной. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.75. Этот исход зашел в трех из пяти матчей бразильской команды на КЧМ.

На тотал больше 2.5 голов предлагают 2.16. Вероятность обмена мячами оценивается в 2.02, на «Обе забьют: нет» дают 1.79.

Игроки BETCITY отдают предпочтение «Челси». 70% от всех ставок на исход пришлось на победу лондонцев, 14% ушло на «Флуминенсе», 16% – на ничью.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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