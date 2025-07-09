Битва титанов: в Olimpbet сделали аналитические расклады на матч между ПСЖ и мадридским «Реалом»

ПСЖ (Франция) – «Реал Мадрид» (Испания). 10 июля, 00:00 (время Астаны)

Эта пара полуфиналистов турнира выглядит намного мощнее и статуснее, чем та, в которой сошлись «Флуминенсе» и «Челси».

За вторую путевку в решающий матч КЧМ-2025 поспорят действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ и самый титулованный клуб мира «Реал», завоевывавший главный еврокубок 15 раз!

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в битве французского и испанского «титанов» и все же отдают некоторое предпочтение парижанам.

Парижане на пике

«Сен-Жермен» действительно впечатляет на Клубном чемпионате мира! Как будто и не было за плечами команды Луиса Энрике тяжелейшего сезона, по ходу которого она выиграла все соревнования, в которых принимала участие. Национальное первенство, Кубок и Суперкубок Франции, а также упомянутая ЛЧ-2024/25 – все эти турниры завершились триумфом ПСЖ!

В пяти проведенных на КЧМ матчах «Пари Сен-Жермен» забил 12 мячей, причем ровно половина из них пришлась на два матча плей-офф. В 1/8-й был повержен «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси (4:0), а в четвертьфинале – грозная мюнхенская «Бавария» (2:0).

При этом пропустили в свои ворота французы всего однажды. Правда, тот гол привел к их поражению от «Ботафого» (0:1) на групповом этапе. Однако осечка в игре с бразильцами не помешала ПСЖ первенствовать в своем квартете.

«Реал» без сбоев

«Реал» же идет по турниру без поражений. Начав с неожиданной ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1), затем «королевский клуб» одержал четыре победы подряд с общим счетом 10:3.

По результатам матчей 1/8-й против «Ювентуса» (1:0) и «Боруссии» (3:2) может сложиться впечатление, что «галактикос» выиграли в них с немалым трудом. Однако на деле преимущество мадридцев во встречах с туринцами и дортмундцами было подавляющим.

К тому же при счете 2:0 в сражении с представителем Бундеслиги главный тренер «Реала» Хаби Алонсо заменил Винисиуса с Джудом Беллингемом. Сделал он это с той целью, чтобы исключить риск получениями ими желтых карточек, в случае чего оба футболиста пропускали бы полуфинал.

Кадровые потери и история встреч

И все же одной серьезной потери в составе «сливочным» избежать не удалось. Новичок испанского гранда Дин Хейсен был удален уже на шестой компенсированной минуте матча с дортмундцами, поэтому на игру против ПСЖ не выйдет по причине дисквалификации.

Впрочем, у ПСЖ кадровых потерь даже больше, так как сразу два игрока парижан удостоились красных карточек в четвертьфинальном сражении с «Баварией» – Вильям Пачо и Лукас Эрнандес.

Статистика личных взаимоотношений между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» в пользу клуба из Мадрида, который из 15 проведенных очных встреч выиграл семь, при пяти поражениях и трех мирных исходах.

Однако на этот раз аналитики Olimpbet больше верят в успех ПСЖ. Как и в то, что матч скорее будет «верховым», чем «низовым».

Фаворитами французы считаются и по угловым, которых в этом полуфинале ожидается не менее десяти.