Аналитика Olimpbet на матч в Любляне между «Олимпией» и «Кайратом»

«Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан). 8 июля, 22:00 (время Астаны)

Словенский старт

Представителю Казахстана путь в Лиге чемпионов предстоит начать выездным матчем в Любляне против местной Олимпии.

Эксперты Olimpbet считают словенскую команду фаворитом как по итогам двухраундового противостояния, так и домашней встречи.

Еврокубковый контраст

Подобные расклады вполне объяснимы. У «Олимпии» намного более богатый опыт выступления в еврокубках, она их ни разу не пропускала, начиная с сезона-2016/17. Два предыдущих года «драконы» провели в групповом турнире Лиги конференций, в минувшем розыгрыше ЛК дойдя до стадии плей-офф.

А вот у «Кайрата» с международными соревнованиями роман складывается не особо бурно. До осенней части еврокубков алматинцы добирались всего однажды (ЛК-2021/22), а прошлый сезон вообще пропустили.

Трансферные качели

Однако в это трансферное окно «Олимпия» понесла две существенные потери – команду покинули лучший бомбардир Рауль Флоруч и ведущий защитник Марсель Ратник. Тогда как из «Кайрата» летом никто не ушел, наоборот, клуб приобрел двух бразильцев в линию атаки – Рикардиньо и Эдмилсона.

Последний, кстати, до переезда в КПЛ выступал за словенский клуб «Целе», не раз противостоял «Олимпии» и даже забивал ей.

Форма, сезон, расклад

Ну, и не стоит забывать, что в чемпионате Словении сейчас межсезонье, а в казахстанской Премьер-лиге – самый разгар. Футболисты клуба из Любляны элементарно не успеют набрать оптимальные кондиции к старту квалификации Лиги чемпионов.

В то время подопечные Рафаэля Уразбахтина подходят к международным стартам с солидными показателями – четыре победы в пяти предыдущих турах с 10 забитыми мячами.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают шансы «Олимпии» на победу в домашней встрече примерно в три раза выше «кайратовских». И практически не сомневаются в том, что хозяева сумеют отметиться голом в первом матче.

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония). 8 июля, 23:00

Самая равная пара

Пожалуй, это спор самых равных соперников на первой квалификационной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Эксперты Olimpbet не видят фаворита в двухматчевом сражении между «Нью-Сейнтсом» и «Шкендией». А в первой встрече отдают некоторое предпочтение британцам – и то только потому, что они будут хозяевами.

Интерес для Казахстана

Казахстанским любителям футбола это противостояние будет интересно в том свете, что в нем сойдутся клубы, представляющие Уэльс и Северную Македонию. А сборные этих стран – соперники нашей национальной команды по отборочной группе чемпионата мира 2026 года. Само собой, и битву друг с другом ее участники будут рассматривать через эту призму.

История с камбэком

Между тем, «Нью-Сейнтс» и «Шкендия» уже соперничали между собой, причем также в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Случилось это в сезоне-2018/19, и тогда их приблизительное равенство сил было продемонстрировано во всей красе.

В первом матче северомакедонцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. Однако в ответной встрече валлийцы едва не совершили чудо и четыре мяча отыграли. Чтобы забить пятый, у них просто не хватило времени.

Но на этот раз аналитики Olimpbet почти не верят в то, что командам удастся повторить результативность семилетней давности и ожидают «низовой» матч на арене «Парк Холл» в Озуэстри.