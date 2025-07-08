Реклама
0

Аналитика Olimpbet на матч в Любляне между «Олимпией» и «Кайратом»

«Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан). 8 июля, 22:00 (время Астаны)

Словенский старт

Представителю Казахстана путь в Лиге чемпионов предстоит начать выездным матчем в Любляне против местной Олимпии.

Эксперты Olimpbet считают словенскую команду фаворитом как по итогам двухраундового противостояния, так и домашней встречи.

Еврокубковый контраст

Подобные расклады вполне объяснимы. У «Олимпии» намного более богатый опыт выступления в еврокубках, она их ни разу не пропускала, начиная с сезона-2016/17. Два предыдущих года «драконы» провели в групповом турнире Лиги конференций, в минувшем розыгрыше ЛК дойдя до стадии плей-офф.

А вот у «Кайрата» с международными соревнованиями роман складывается не особо бурно. До осенней части еврокубков алматинцы добирались всего однажды (ЛК-2021/22), а прошлый сезон вообще пропустили.

Трансферные качели

Однако в это трансферное окно «Олимпия» понесла две существенные потери – команду покинули лучший бомбардир Рауль Флоруч и ведущий защитник Марсель Ратник. Тогда как из «Кайрата» летом никто не ушел, наоборот, клуб приобрел двух бразильцев в линию атаки – Рикардиньо и Эдмилсона.

Последний, кстати, до переезда в КПЛ выступал за словенский клуб «Целе», не раз противостоял «Олимпии» и даже забивал ей.

Форма, сезон, расклад

Ну, и не стоит забывать, что в чемпионате Словении сейчас межсезонье, а в казахстанской Премьер-лиге – самый разгар. Футболисты клуба из Любляны элементарно не успеют набрать оптимальные кондиции к старту квалификации Лиги чемпионов.

В то время подопечные Рафаэля Уразбахтина подходят к международным стартам с солидными показателями – четыре победы в пяти предыдущих турах с 10 забитыми мячами.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают шансы «Олимпии» на победу в домашней встрече примерно в три раза выше «кайратовских». И практически не сомневаются в том, что хозяева сумеют отметиться голом в первом матче.

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония). 8 июля, 23:00

Самая равная пара

Пожалуй, это спор самых равных соперников на первой квалификационной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Эксперты Olimpbet не видят фаворита в двухматчевом сражении между «Нью-Сейнтсом» и «Шкендией». А в первой встрече отдают некоторое предпочтение британцам – и то только потому, что они будут хозяевами.

Интерес для Казахстана

Казахстанским любителям футбола это противостояние будет интересно в том свете, что в нем сойдутся клубы, представляющие Уэльс и Северную Македонию. А сборные этих стран – соперники нашей национальной команды по отборочной группе чемпионата мира 2026 года. Само собой, и битву друг с другом ее участники будут рассматривать через эту призму.

История с камбэком

Между тем, «Нью-Сейнтс» и «Шкендия» уже соперничали между собой, причем также в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Случилось это в сезоне-2018/19, и тогда их приблизительное равенство сил было продемонстрировано во всей красе.

В первом матче северомакедонцы одержали разгромную победу со счетом 5:0. Однако в ответной встрече валлийцы едва не совершили чудо и четыре мяча отыграли. Чтобы забить пятый, у них просто не хватило времени.

Но на этот раз аналитики Olimpbet почти не верят в то, что командам удастся повторить результативность семилетней давности и ожидают «низовой» матч на арене «Парк Холл» в Озуэстри.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
9 минут назадРеклама
Ставка Без Риска ОТ 1xBet на матч «ПСЖ» – «Реал Мадрид»
сегодня, 12:32Реклама
«Флуминенсе» – «Челси»: игроки BETCITY считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ
сегодня, 08:33Реклама
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Реал» в матче КЧМ с «Боруссией»
5 июля, 14:10Реклама
«ПСЖ» – «Бавария»: бетторы BETCITY назвали фаворита четвертьфинала КЧМ
5 июля, 08:15Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Актобе» – «Атырау» и «Елимай» – «Тобол»
5 июля, 07:40Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Палмейрас» – «Челси» и «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» в четвертьфиналах КЧМ-2025
4 июля, 10:45Реклама
Футбол как повод для праздника: в Шымкенте Olimpbet устроили лучший матчдей чемпионата
3 июля, 12:37Реклама
Ставка Без Риска От 1xBet на матч ПСЖ – Бавария
3 июля, 07:44Реклама
Кто победит на Клубном Чемпионате Мира? Компания 1xBet предлагает разобраться
2 июля, 15:35Реклама