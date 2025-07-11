Синнер, Джокович или Алькарас? На Уимблдоне – битвы за финал в прогнозах от Olimpbet

Карлос Алькарас сыграет за выход финал Уимблдона на пути к защите прошлогоднего титула. Но самое интересное противостояние дня состоится в другом полуфинале, где сойдутся нынешняя первая ракетка мира и бывшая – Янник Синнер и Новак Джокович.

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия). 11 июля, 19:10 (время Астаны)

Яннику Синнеру еще ни разу не покорялся Уимблдон. Лишь во второй раз в карьере он добрался до полуфинала. Но именно ему в этом матче отдают предпочтение эксперты Olimpbet , даже несмотря на то, что его оппонент семь раз становился здесь чемпионом.

Этот матч получился повторением полуфинала двухлетней давности. Тогда Синнер впервые дошел на Уимблдоне до этой стадии, но проиграл Джоковичу. Несомненно, этот факт придает 23-летнему итальянскому теннисисту, являющемуся первой ракеткой мира, дополнительную мотивацию.

На нынешнем Уимблдоне Синнер испытал проблемы только в четвертом круге. Он проиграл два сета Григору Димитрову, и неизвестно, смог ли бы переломить ход игры, но болгарин получил травму и снялся, а Янник прошел дальше.

На следующий матч против Бена Шелтона сильнейший теннисист мира вышел с фиксирующей повязкой на руке. Однако, каким бы серьезным не было повреждение, оппоненту он не отдал ни одного гейма (7:6 (7:2), 6:4, 6:4), как и другим соперникам на турнире, кроме Димитрова.

Свой прошлогодний четвертьфинал на Уимблдоне Синнер уже защитил. И, конечно же, мечтает стать триумфатором травяного «шлема», который ему еще не покорялся.

38-летний Джокович является самым возрастным полуфиналистом Уимблдона с 1974 года. Шестую ракетку мира обожает местная публика, а в последний раз он выигрывал здесь в 2022 году.

До этого полуфинала Ноле дошел не так гладко. На старте он отдал один сет Александру Мюллеру. А в 1/4-й на тай-брейке проиграл первый сет Флавио Коболли (6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4). Оба не входят даже в топ-20.

Интересно, что оба соперника встречались на такой же стадии недавно на «Ролан Гаррос». Тогда дальше прошел Синнер. У итальянца мощная первая подача, он бьет с высокой скоростью, быстро передвигается по корту. Джокович же один из лучших на приеме, но ему уже не так легко держать темп против более молодых игроков.

Аналитики Olimpbet ожидают, что Синнер закроет соперника в трех сетах и впервые в карьере выйдет в финал Уимблдона.

Тейлор Фриц (США) – Карлос Алькарас (Испания). 11 июля, 17:30

В паре Фриц – Алькарас однозначным фаворитом является испанец, считают эксперты Olimpbet . Тейлор Фриц, пятая ракетка мира и первая ракетка США, на нынешнем Уимблдоне защитил прошлогодний четвертьфинал. Но вот «Большие шлемы» 27-летний теннисист пока не выигрывал.

На этом турнире практически каждая победа ему дается с боем. Лишь в четвертом круге Тейлор отыграл полтора сета, когда его соперник Джордан Томпсон отказался от продолжения. Все остальные встречи проходили в четыре-пять партий.

В четвертьфинале Фриц испытал трудности с Кареном Хачановым, у которого выиграл два первых сета, но потом забуксовал (6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

22-летний Алькарас – триумфатор Уимблдона двух последних лет. Вторая ракетка мира немного заигрался в этот раз на старте, отдав два сета Фабио Фоньини. А в третьем и четвертом круге по партии у него выиграли Ян-Леннард Штруфф и Андрей Рублев.

В четвертьфинале Алькарас собрался и легко вынес Кэмерона Норри (6:2, 6:3, 6:3). Несмотря на небольшие проблемы, общая победная серия испанца на кортах Уимблдона составляет 19 матчей.

Алькарас – один из самых быстрых игроков тура, поэтому травяное покрытие ему очень подходит. У него большой арсенал мощных ударов, предсказать которые бывает трудно. Фриц также неплох на газоне, хорошо держит заднюю линию, но легко читается и пасует перед топовыми соперниками.

По мнению аналитиков Olimpbet , Алькарас должен разобраться и с оппонентом, но, скорее всего, матч продлится больше 38-ми геймов.