Реклама
0

Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet

Деррик Льюис – Таллисон Тейшера

Любите смешанные единоборства? Ударная акция для всех поклонников боев MMA! Каждая ваша ставка на поединки в UFC будет защищена!

 Компания 1XBET предлагает поддержать своего фаворита и получить до 50 000 тенге и кэшбэк до 30% в случае проигрыша.

Чтобы участвовать в акции «1x Punch» необходимо зарегистрироваться на сайте компании и сделать одиночную ставку на маркет «П1 Х П2» по линии/ Live на сумму от 5000 KZT на бой, представленный на сайте 1XBET или в приложении.

Учитывается только первая ставка на бой. Если ставка одиночная и она проиграет – вы получите бонус, соответствующий проценту ( согласно градации) от первоначальной ставки. Если ваша первая ставка на этот бой выиграет, бонус в таком случае не зачислиться. Максимальная сумма возврата 50 000 тенге.

Делайте ставки на бой и болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Аналитика Olimpbet на матч в Любляне между «Олимпией» и «Кайратом»
сегодня, 12:38Реклама
Ставка Без Риска ОТ 1xBet на матч «ПСЖ» – «Реал Мадрид»
сегодня, 12:32Реклама
«Флуминенсе» – «Челси»: игроки BETCITY считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ
сегодня, 08:33Реклама
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Реал» в матче КЧМ с «Боруссией»
5 июля, 14:10Реклама
«ПСЖ» – «Бавария»: бетторы BETCITY назвали фаворита четвертьфинала КЧМ
5 июля, 08:15Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Актобе» – «Атырау» и «Елимай» – «Тобол»
5 июля, 07:40Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи «Палмейрас» – «Челси» и «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль» в четвертьфиналах КЧМ-2025
4 июля, 10:45Реклама
Футбол как повод для праздника: в Шымкенте Olimpbet устроили лучший матчдей чемпионата
3 июля, 12:37Реклама
Ставка Без Риска От 1xBet на матч ПСЖ – Бавария
3 июля, 07:44Реклама
Кто победит на Клубном Чемпионате Мира? Компания 1xBet предлагает разобраться
2 июля, 15:35Реклама