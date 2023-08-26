Ангелина Лукас получила предложение на бой за титул IBO

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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас получила предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO

«Чувствую себя отлично. Сегодня с утра проснулась пораньше. Я живу возле моря в Стамбуле, вышла на пробежку, на зарядку. Вчера ночью уже мне поступило предложение сразиться за титул чемпионки мира по версии IBO. Я такую возможность упускать не хочу и буду продолжать подготовку дальше, как будто и не было вчера этих 10 раундов. Хотя на самом деле было очень сложно»

Ранее Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Стамбуле и успешно защитила свой чемпионский пояс по версии UBO. Поединок прошел в легчайшем весе.

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