В Olimpbet оценили шансы казахстанских клубов в квалификационных матчах Лиги Европы и Лиги конференций

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Легия» (Польша) – «Актобе» (Казахстан). 11 июля, 00:00 (время Астаны).

Действующему обладателю Кубка РК достался, возможно, самый серьезный оппонент на старте квалификации Лиги Европы – варшавская «Легия».

Неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в польской команде безоговорочного фаворита как в двухраундовом противостоянии с «Актобе», так и в первом матче, который пройдет на ее территории.

Поляки – на опыте

«Легия» – опытный еврокубковый боец, крайне редко их пропускающий. «Армейцы» не просто участвуют в международных турнирах, а нередко добиваются определенных успехов.

К примеру, в прошлогоднем розыгрыше Лиги конференций польский клуб занял седьмое место на общем этапе, напрямую вышел в плей-офф и добрался до стадии четвертьфинала. Там «Легия» уступила будущему победителю ЛК-2024/25 «Челси», причем умудрилась даже выиграть в Лондоне.

«Легия» привыкла побеждать

У варшавян положительный баланс во взаимоотношениях с казахстанскими командами. Два года назад «Легия» прошла «Ордабасы» во втором отборочном раунде Лиги конференций. А в сезоне-2014/15 поляки дважды встречались с «Актобе» в борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы и оба раза победили «всухую» – 1:0 в гостях и 2:0 на своем поле.

Призрачная надежда на раскачку поляков

В общем, все расклады сильно в пользу соперника «красно-белых». Пожалуй, кроме одного, но весьма существенного фактора. Футбольный сезон в Польше еще не начался, поэтому футболисты «Легии» находятся пока явно не в лучших кондициях.

Также оптимизма добавляют гостевые результаты команды Вячеслава Левчука. «Актобе» потерпел лишь одно поражение в 6 последних выездных матчах, одержав при этом 4 победы.

Тем не менее аналитики букмекера полагают, что шансы команды Эдварда Йорданеску на победу в домашней встрече примерно в десять раз выше, чем у коллектива Вячеслава Левчука.

Кроме того, они практически не сомневаются, что «Легия» забьет в ворота «Актобе» не менее двух голов, а сам матч на стадионе «Войска Польского» будет «верховым».

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Торпедо» (Грузия) – «Ордабасы» (Казахстан). 10 июля, 21:00

Повторят ли шымкентцы достижение «Актобе»?

Первым соперником «Ордабасы» в квалификации Лиги конференций станет кутаисское «Торпедо».

В их споре эксперты Olimpbet видят грузинский клуб фаворитом домашней встречи, при этом считают почти равными шансы обеих команд на выход в следующую стадию турнира.

Так вышло, что «Ордабасы» и «Актобе» поменялись своими еврокубковыми соперниками двухлетней давности. Но если шымкентцам в сезоне-2023/24 не удалось преодолеть барьер в лице «Легии», то «Актобе» тогда благополучно прошел грузинскую команду.

«Орда» должна забивать

Однако сейчас «Торпедо», пожалуй, будет покрепче, чем два года назад. Тренирует кутаисцев известный немецкий специалист Дирк Шустер, ранее работавший с клубами Первой и Второй Бундеслиги. А «цементирует» оборону опытнейший Соломон Кверквелия – экс-защитник казанского «Рубина» и московского «Локомотива», участник Евро-2024 в составе сборной Грузии.

В общем, непростой соперник достался «Ордабасы», однако нельзя думать, что у шымкентцев совсем нет шансов на благоприятный исход – в том числе в Кутаиси.

Но главная проблема подопечных Андрея Мартина – низкая результативность. Всего 14 забитых мячей в 14 турах Премьер-лиги.

При этом аналитики букмекера сходятся во мнении, что казахстанцам по силам забить на выезде. Правда, в гол хозяев они верят еще больше.