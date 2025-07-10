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Финал клубного чемпионата мира: Челси – ПСЖ, аналитики компании 1xBet дают свой прогноз на предстоящий поединок

Кто станет обладателем нового трофея? Все взоры футбольного сообщества направлены на заключительный матч сезона. Лондонский “Челси” поборется с французским ПСЖ в решающем матче на Клубном Чемпионате Мира. Ждём ли мы сюрпризов в этой встрече? Аналитики компании 1XBET дают свой прогноз на предстоящий поединок 14.07.2025 00:00. 

Предыстория на турнире.

ПСЖ, конечно же, являлся главным фаворитом на победу на КЧМ. Ни у кого не было сомнений, что новоиспеченный победитель Лиги Чемпионов пройдет до решающих матчей. Сетка у французов была отнюдь не из легких. Тут и группа с “Атлетико”, и плей-офф с “Баварией” и “Реалом”. К слову, парижане не пропустили только один мяч в свои ворота в проигранном матче против “Ботафого”, заканчивая турнир со статистикой 16-1. Вероятно, фактор куража после долгожданной победы в ЛЧ даёт заряд и на Клубный Чемпионат Мира. 

Английский гранд не может похвастаться такой же сногсшибательной статистикой по ходу турнира. “Челси” пропускал голы с “Палмейрасом”, с “Бенфикой”, а в матче с “Флуминенсе” и вовсе дали забить 3 мяча. В отличие от ПСЖ, у лондонцев есть огромная скамейка, позволяющая ротировать состав в течение турнира. Учитывая изнурительный график в течение сезона, именно большой состав помогает на турнире в данный момент. “Челси” проводит прекрасный для себя чемпионат. Списывать его со счетов не стоит.

Прогноз от 1xBet:

Фаворитом является ПСЖ, причем котировки на матч довольно явно показывают 3-хкратное преимущество в сторону парижан. “Челси” может порадовать своих фанатов интересными заготовками, но класс игроков ПСЖ слишком велик. 

Берем рискованный прогноз – П2 и ТБ 2.5. Всё говорит о том, что ПСЖ разберется с “синими” в довольно простом для себя матче. Примерный счёт встречи 1-3 в пользу ПСЖ. 

Следить за лучшими спортивными событиями можно на сервисах компании 1XBET. Болейте за своих фаворитов вместе с лицензированным букмекером 1XBET и не пропускайте важнейшие матчи мирового спорта.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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