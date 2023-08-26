Куат Хамитов потроллил футболистов

Боец MMA Куат Хамитов в своем инстаграме выступил с заявлением о футболистах.

На своей странице в социальной сети Хамитов опубликовал новость о том, что футболист в Замбии получил 150 яиц как лучший игрок матча. В описании казахстанский файтер пошутил следующим образом: «Хорошая идея, раз нет результата».

Напомним, Хамитов является главным критиком казахстанского футбола: боец ранее заявлял, что никогда не будет радоваться ни одной победе казахстанского футбола.

Отметим, что свой последний бой Хамитов провел в мае текущего года. Он выступил на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы, где победил единогласным решением судей российского бойца Залимхана Юсупова (19-15).

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