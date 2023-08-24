Куат Хамитов о главной звезде единоборств в Казахстане: «На этот вопрос тяжело ответить»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) поделился мнением о том, кто сейчас главная звезда бокса и ММА в Казахстане.

— На этот вопрос тяжело ответить. Это нужно спрашивать у болельщиков в стране. Спорт такая вещь, что сегодня — ты звезда, а завтра — никто, стоит тебе проиграть один бой. Но лично я, отдаю предпочтение тем, кто давно в этом деле, — сказал спортсмен.

Недавно Хамитов анонсировал поединок с известным российским бойцом Александром Шлеменко (62-15-1).

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