Куат Хамитов про допинг: «90% бойцов в СНГ сидят на химии»

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Казахстанский боец Куат Хамитов рассказал о своем отношении к допингу:

«90% бойцов в СНГ сидят на допинге, на химии. Поэтому мне с ними всегда тяжело. По моему телу видно, что я чистый боец. И как чистому бойцу, мне приходится не сладко. Всегда чувствуется, когда против тебя нахимиченный соперник, как будто ты дерешься с двумя. За себя могу сказать, что я никогда не принимал ничего запрещенного. Я знаю людей, которые сидят на химии, у них бывает яркая карьера, но короткая, потому что в определенный момент организм перестает работать»

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